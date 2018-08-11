Посольство США в России призывает освободить Олега Сенцова, осужденного за терроризм

Ранее в пятницу члены общественной наблюдательной комиссии по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) посетили в колонии Сенцова. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по ЯНАО, правозащитники спросили его о состоянии здоровья, условиях содержания, получаемой медицинской помощи. В ходе разговора «никаких жалоб от осужденного не поступило», а на предложение общественников о переводе его в муниципальную больницу Сенцов «ответил отказом, сославшись на то, что больным себя не считает».