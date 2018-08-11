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00:16 (мск), источник: ТАСС

Посольство США в России призывает освободить Олега Сенцова, осужденного за терроризм

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/ — Также в посольстве попросили Россию освободить и других украинских заключенных по гуманитарным соображениям.

Источник: РИА "Новости"

Посольство США в РФ призывает освободить осужденного за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова, который с 14 мая ведет голодовку.

«Мы по-прежнему серьезно обеспокоены ухудшающимся состоянием здоровья Олега Сенцова. Призываем Россию освободить Сенцова и других украинских заключенных по гуманитарным соображениям», — говорится в сообщении.
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Ранее в пятницу члены общественной наблюдательной комиссии по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) посетили в колонии Сенцова. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по ЯНАО, правозащитники спросили его о состоянии здоровья, условиях содержания, получаемой медицинской помощи. В ходе разговора «никаких жалоб от осужденного не поступило», а на предложение общественников о переводе его в муниципальную больницу Сенцов «ответил отказом, сославшись на то, что больным себя не считает».

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России».

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