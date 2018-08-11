В ходе антиправительственного митинга в Бухаресте пострадали более 400 человек

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На площади собрались румыны из диаспор во Франции, Италии, Швеции, Германии, Норвегии и США, а также протестующие из разных уездов страны. Изначально организатором протеста выступила Федерация румынских соотечественников, но позднее организация отказалась брать на себя ответственность за мероприятие. Они требуют роспуска парламента и досрочных выборов. Всего у протестующих свыше 20 требований.

Живущие за границей румыны поддерживают правую оппозицию. Благодаря голосам диаспоры Клаус Йоханнис, вышедший из Национал-либеральной партии, одержал победу на президентских выборах 2014 года. В декабре 2016 года парламентские выборы в стране выиграли социал-демократы. Вместе с Альянсом либералов и демократов они составили правящую коалицию, которая формирует кабинет министров.

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Официально митинг начался в 19:00 (совпадает с мск). Участники протеста заблокировали движение на прилегающих к площади улицах. После того, как манифестанты начали бросать бутылки с водой, жандармы применили слезоточивый газ, а также машину с водометом.

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Президент Клаус Йоханнис «решительно осудил жестокое вмешательство жандармерии» и призвал министра внутренних дел объяснить ситуацию. «В подлинной демократии каждый человек имеет право на протест, но насилие неприемлемо, независимо от политических взглядов», — написал он в Facebook.

В январе 2018 года бывший премьер-министр Румынии Михай Тудосе ушел с поста после того, как лидеры правящей Социал-демократической партии отказались его поддержать. С 29 января должность занимает Виорика Дэнчилэ (СДП).