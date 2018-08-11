В России похитили прораба из Молдовы за задержку зарплаты

Источник: Комсомольская правда

Гражданин Молдовы в возрасте 35 лет, работающий бригадиром в строительной компании в России, был похищен двумя своими подчиненными, которым компания задолжала 115 000 рублей. Мужчина сумел сообщить в полицию, похитителей задержали.

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По данным российских СМИ, инцидент произошел 7 августа. Мужчине удалось позвонить в полицию и сообщить, что его похитили его подчиненные. Он сообщил правоохранителям, что в июле-августе 2018 года под его руководством рабочие ремонтировали объект, и он заплатил им за услуги 60 000 рублей.

Подозреваемые считали, что компания должна им еще 115 000 рублей. Гражданин Молдовы пояснил, что выплатой зарплат занимается компания, а не он лично. Недовольные ответом рабочие решили похитить своего начальника и заставить его заплатить им.

Мужчины ждали, когда руководитель сядет в свою машину, заставили его пересесть на заднее сидение, и увезли его в неизвестном направлении.

Жертве удалось незаметно связаться с полицией, вскоре похитители были задержаны.