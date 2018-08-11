Поиски пропавшего приморского мальчика продолжаются

Ребенка ищет личный состав отдела полиции, рабочие группы из числа сотрудников уголовного розыска, кинологов, участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних, сотрудники МЧС, волонтеры, представители средств массовой информации.
Ориентировка с описанием примет пропавшего ребенка передана наружным службам полиции. Отрабатывается район проживания, а также близлежащие территории, организован подворовый обход.
Приметы ребенка: на вид 6−7 лет, рост 130−140 см, имеется шрам на левой брови. Одет: в разноцветную майку, шорты коричнево-серого цвета, черные шлепанцы.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам 8 (42359)21−2−73 — ОП Красноармейского района, 102., (423)2490−491 (дежурная часть УМВД России по Приморскому краю).