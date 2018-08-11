Поиски пропавшего приморского мальчика продолжаются

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски 8-летнего мальчика, который ушел из дома по улице Завитая в селе Рощино в Приморье и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе УМВД по региону.