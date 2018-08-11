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03:04 (мск), источник: ТАСС

На Украине могут арестовать российское судно

ТАСС, 11 августа — Как утверждает постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин судно «Механик Погодин» принадлежит российской компании, которая включена в санкционный список СНБО страны.

Российское судно «Механик Погодин» может быть арестовано в торговом порту Херсона. Соответствующее сообщение постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин опубликовал 10 августа на своей странице в Facebook.

Сотрудниками Службы безопасности Украины было выявлено и задокументировано судно «Механик Погодин» IMO 9598397 под флагом РФ, принадлежащее российской компании, которая включена в санкционный список СНБО [Совета национальной безопасности и обороны] Украины. Уверен, что выйдет оно из этого порта очень нескоро. На этот раз дело никому развалить не удастся.
Борис Бабин
постоянный представитель президента Украины в Крыму
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В 2014 году представительство президента Украины в Крыму было переведено в Херсон. 18 августа 2017 года Бабин сменил на посту постпреда Наталью Попович.

25 марта украинская пограничная служба задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ. Капитану Владимиру Горбенко инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства». Двум морякам удалось вернуться домой. Остальных членов экипажа Госпогранслужба отказалась выпускать по российским документам, так как официальный Киев считает их гражданами Украины, проживающими в Крыму.

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