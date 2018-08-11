На Украине могут арестовать российское судно

Сотрудниками Службы безопасности Украины было выявлено и задокументировано судно «Механик Погодин» IMO 9598397 под флагом РФ, принадлежащее российской компании, которая включена в санкционный список СНБО [Совета национальной безопасности и обороны] Украины. Уверен, что выйдет оно из этого порта очень нескоро. На этот раз дело никому развалить не удастся.

Борис Бабин постоянный представитель президента Украины в Крыму