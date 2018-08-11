Под Краснодаром четыре человека погибли в ДТП с легковыми автомобилями

Источник: РИА Новости

Как информирует пресс-служба ведомства, в дежурную часть поступило сообщение о лобовом столкновении двух легковых автомобилей на первом километре западного подъезда к Краснодару около 22.00 мск пятницы.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Tiida.

«В результате ДТП на месте от полученных травм скончались женщина-водитель и две пассажирки Mitsubishi, а также женщина из Nissan. В лечебное учреждение с травмами госпитализирован мужчина из автомобиля Nissan», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, а также сотрудники других экстренных служб.