Под Краснодаром четыре человека погибли в ДТП с легковыми автомобилями
КРАСНОДАР, 11 авг — РИА Новости. Два автомобиля столкнулись под Краснодаром, в результате ДТП погибли четверо, один человек пострадал, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
КРАСНОДАР, 11 авг — РИА Новости. Два автомобиля столкнулись под Краснодаром, в результате ДТП погибли четверо, один человек пострадал, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
Как информирует
По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Tiida.
«В результате ДТП на месте от полученных травм скончались
Отмечается, что на место выехали сотрудники ДПС и
«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося», — сообщает полицейский главк.