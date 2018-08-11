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07:19 (мск), источник: Newtimes.kz

Астанчанин растратил казенные деньги и заявил об ограблении

Полицейскими Астаны проводится досудебное расследование по факту дачи заведомо ложных показаний, передает elorda.info.

Источник: Newtimes.kz

«5 августа в дежурную часть УВД района “Сарыарка” обратился гражданин “К”. При первоначальных показаниях пояснил, что неизвестное лицо на велосипеде возле магазина по улице Есенберлина открыто похитил его барсетку, в которой находились деньги, документы и личные вещи. Полицейскими этот факт зарегистрирован по статье “Грабеж”, начато было расследование с проведением комплекса оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в сообщении.

При дополнительном допросе «потерпевший» признался, что работает торговым представителем и собранные деньги из магазинов, были им потрачены на личные нужды. Понимая, что не сможет своевременно вернуть деньги в кассу фирмы, заявил в полицию, что якобы его ограбил неизвестный.

По факту дачи ложных показаний в данное время в УВД района «Сарыарка» Астана проводится досудебное расследование.

Досудебное расследование по факту ограбления прекращается за отсутствием события уголовного правонарушения.

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