Астанчанин растратил казенные деньги и заявил об ограблении
Полицейскими Астаны проводится досудебное расследование по факту дачи заведомо ложных показаний, передает elorda.info.
Полицейскими Астаны проводится досудебное расследование по факту дачи заведомо ложных показаний, передает elorda.info.
«5 августа в дежурную часть УВД района “Сарыарка” обратился гражданин “К”. При первоначальных показаниях пояснил, что неизвестное лицо на велосипеде возле магазина по улице Есенберлина открыто похитил его барсетку, в которой находились деньги, документы и личные вещи. Полицейскими этот факт зарегистрирован по статье “Грабеж”, начато было расследование с проведением комплекса
При дополнительном допросе «потерпевший» признался, что работает торговым представителем и собранные деньги из магазинов, были им потрачены на личные нужды. Понимая, что не сможет своевременно вернуть деньги в кассу фирмы, заявил в полицию, что якобы его ограбил неизвестный.
По факту дачи ложных показаний в данное время в УВД района «Сарыарка» Астана проводится досудебное расследование.
Досудебное расследование по факту ограбления прекращается за отсутствием события уголовного правонарушения.