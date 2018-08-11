Астанчанин растратил казенные деньги и заявил об ограблении

Источник: Newtimes.kz

«5 августа в дежурную часть УВД района “Сарыарка” обратился гражданин “К”. При первоначальных показаниях пояснил, что неизвестное лицо на велосипеде возле магазина по улице Есенберлина открыто похитил его барсетку, в которой находились деньги, документы и личные вещи. Полицейскими этот факт зарегистрирован по статье “Грабеж”, начато было расследование с проведением комплекса оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в сообщении.

При дополнительном допросе «потерпевший» признался, что работает торговым представителем и собранные деньги из магазинов, были им потрачены на личные нужды. Понимая, что не сможет своевременно вернуть деньги в кассу фирмы, заявил в полицию, что якобы его ограбил неизвестный.

По факту дачи ложных показаний в данное время в УВД района «Сарыарка» Астана проводится досудебное расследование.