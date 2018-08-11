Последствие пожара в Комрате: сгорело оборудование на миллионы леев
Серьезный пожар, разгоревшийся в Комрате, потушен, власти города подсчитывают убытки.
Серьезный пожар, разгоревшийся в Комрате, потушен, власти города подсчитывают убытки.
КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. В столице Гагаузии, в городе Комрат, потушили пожар, произошедший на местной мебельной фабрике. Операцией ликвидации пожпрп руководил приехавший глава республиканского центра оперативного реагирования Виталий Рушик, передает портал Gagauzinfo.md.
Тушить пламя приехали пожарные расчеты из Чимишлии и
По данным властей в результате возгорания уничтожено оборудование и продукция на
«В основном, это материалы, текстурная бумага, синтепон, оборудование. Помещения предприятия восстанавливать мы уже не будем», — отметил примар Комрата Сергей Анастасов.
Как рассказал Анастасов, здание фабрики очень старое, а капитальный ремонт там производили более 30 лет назад. По его словам пламя распространилось очень быстро
Дело в том, что в 2015 году здание фабрики уже горело, тогда экспертиза доказала, что был поджог.
В результате инцидента никто из сотрудников предприятия не пострадал — их быстро эвакуировали.