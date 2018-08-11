Последствие пожара в Комрате: сгорело оборудование на миллионы леев

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. В столице Гагаузии, в городе Комрат, потушили пожар, произошедший на местной мебельной фабрике. Операцией ликвидации пожпрп руководил приехавший глава республиканского центра оперативного реагирования Виталий Рушик, передает портал Gagauzinfo.md.

Читайте также Пожар уничтожил архив суда столичного сектора Рышканы

Тушить пламя приехали пожарные расчеты из Чимишлии и Чадыр-Лунги.

По данным властей в результате возгорания уничтожено оборудование и продукция на три-четыре миллиона леев.

«В основном, это материалы, текстурная бумага, синтепон, оборудование. Помещения предприятия восстанавливать мы уже не будем», — отметил примар Комрата Сергей Анастасов.

Как рассказал Анастасов, здание фабрики очень старое, а капитальный ремонт там производили более 30 лет назад. По его словам пламя распространилось очень быстро из-за сильно ветра. Чиновник не исключает и версию поджога.

Дело в том, что в 2015 году здание фабрики уже горело, тогда экспертиза доказала, что был поджог.