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07:15 (мск), источник: Sputnik.md

Последствие пожара в Комрате: сгорело оборудование на миллионы леев

Серьезный пожар, разгоревшийся в Комрате, потушен, власти города подсчитывают убытки.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. В столице Гагаузии, в городе Комрат, потушили пожар, произошедший на местной мебельной фабрике. Операцией ликвидации пожпрп руководил приехавший глава республиканского центра оперативного реагирования Виталий Рушик, передает портал Gagauzinfo.md.

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Тушить пламя приехали пожарные расчеты из Чимишлии и Чадыр-Лунги.

По данным властей в результате возгорания уничтожено оборудование и продукция на три-четыре миллиона леев.

«В основном, это материалы, текстурная бумага, синтепон, оборудование. Помещения предприятия восстанавливать мы уже не будем», — отметил примар Комрата Сергей Анастасов.

Как рассказал Анастасов, здание фабрики очень старое, а капитальный ремонт там производили более 30 лет назад. По его словам пламя распространилось очень быстро из-за сильно ветра. Чиновник не исключает и версию поджога.

Дело в том, что в 2015 году здание фабрики уже горело, тогда экспертиза доказала, что был поджог.

В результате инцидента никто из сотрудников предприятия не пострадал — их быстро эвакуировали.

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