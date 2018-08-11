До Красноярска добрался сибирский смерч

Жители улицы Свердловской стали очевидцами того, как поток воздуха взмыл вверх на пустой площадке. Автор публикации написал, что впервые столкнулся с таким явлением. Аналогичное мнение высказали и пользователи соцсетей. Одни считают, что начался апокаплисис. Другие писали: «Джина вызывали, вот и получите». Один из пользователей заявил, что видео фейковое. Однако большинство горожан сошлись во мнении, что подобное явление не характерно для климата Красноярска.