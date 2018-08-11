Вербовал девушек: в Казахстан экстрадировали преступника из Грузии

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 11 авг — Sputnik. Подозреваемого в торговле людьми экстрадировали из Грузии в Казахстан.

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В субботу Генпрокуратура и Интерпол министерства внутренних дел Казахстана экстрадировали из Грузии гражданина Иордании Амера Саламеха.

Мужчину разыскивала полиция Карагандинской области. По версии следствия, два года назад в Караганде Саламех вербовал девушек, чтобы те были наркокурьерами за пределами Казахстана.

После совершения преступления он сбежал, его объявили в международный розыск.

Сейчас Саламех находится в следственном изоляторе Астаны.