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07:11 (мск), источник: Sputniknews.kz

Вербовал девушек: в Казахстан экстрадировали преступника из Грузии

Мужчину подозревают в том, что в 2016 году он вербовал девушек в Караганде, чтобы использовать их в качестве наркокурьеров.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 11 авг — Sputnik. Подозреваемого в торговле людьми экстрадировали из Грузии в Казахстан.

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В субботу Генпрокуратура и Интерпол министерства внутренних дел Казахстана экстрадировали из Грузии гражданина Иордании Амера Саламеха.

Мужчину разыскивала полиция Карагандинской области. По версии следствия, два года назад в Караганде Саламех вербовал девушек, чтобы те были наркокурьерами за пределами Казахстана.

После совершения преступления он сбежал, его объявили в международный розыск.

Сейчас Саламех находится в следственном изоляторе Астаны.

Мужчину экстрадировали из Грузии по подозрению в хищении 65 миллионов тенге.

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