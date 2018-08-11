Вербовал девушек: в Казахстан экстрадировали преступника из Грузии
Мужчину подозревают в том, что в 2016 году он вербовал девушек в Караганде, чтобы использовать их в качестве наркокурьеров.
Мужчину подозревают в том, что в 2016 году он вербовал девушек в Караганде, чтобы использовать их в качестве наркокурьеров.
АСТАНА, 11 авг — Sputnik. Подозреваемого в торговле людьми экстрадировали из Грузии в Казахстан.
В субботу Генпрокуратура и Интерпол министерства внутренних дел Казахстана экстрадировали из Грузии гражданина Иордании Амера Саламеха.
Мужчину разыскивала полиция Карагандинской области. По версии следствия, два года назад в Караганде Саламех вербовал девушек, чтобы те были наркокурьерами за пределами Казахстана.
После совершения преступления он сбежал, его объявили в международный розыск.
Сейчас Саламех находится в следственном изоляторе Астаны.
Мужчину экстрадировали из Грузии по подозрению в хищении 65 миллионов тенге.