Все девять членов экипажа разбившегося в Японии вертолета погибли
ТОКИО, 11 авг — РИА Новости. Все девять членов экипажа разбившегося в Японии спасательного вертолета погибли, сообщило агентство Киодо со ссылкой на местные власти.
ТОКИО, 11 авг — РИА Новости. Все девять членов экипажа разбившегося в Японии спасательного вертолета погибли, сообщило агентство Киодо со ссылкой на местные власти.
Вертолет службы спасения префектуры Гумма с девятью членами экипажа на борту упал в пятницу в горах префектуры Нагано.
Днем в пятницу силы самообороны Японии сумели обнаружить обломки вертолета и восемь из девяти членов экипажа. Тело последней жертвы авиакатастрофы нашли в субботу.
Причиной аварии, предположительно, стали резко ухудшившееся погодные условия.