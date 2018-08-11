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07:38 (мск), источник: РИА Новости

Все девять членов экипажа разбившегося в Японии вертолета погибли

ТОКИО, 11 авг — РИА Новости. Все девять членов экипажа разбившегося в Японии спасательного вертолета погибли, сообщило агентство Киодо со ссылкой на местные власти.

Вертолет службы спасения префектуры Гумма с девятью членами экипажа на борту упал в пятницу в горах префектуры Нагано.

Он вылетел в 9.15 по местному времени (3.15 мск) из города Маэбаси в Гумме для осмотра маршрутов восхождения в горах между Гумма и Нагано. В запланированное время пилоты вертолета не вышли на связь.

Днем в пятницу силы самообороны Японии сумели обнаружить обломки вертолета и восемь из девяти членов экипажа. Тело последней жертвы авиакатастрофы нашли в субботу.

Причиной аварии, предположительно, стали резко ухудшившееся погодные условия.

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