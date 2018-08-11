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13:16 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске на девушку упал светофор

В Красноярске на левобережье девушку придавило светофором. На помощь ей пришли прохожие.

Как сообщает телеканал ТВК, все произошло утром 11 августа.

Со слов очевидцев, на ул. Ладо Кецховели работала строительная техника. Рабочие повалили два светофорных объекта, один из которых упал на проходившую мимо девушку. Насколько тяжёлые травмы получила пострадавшая пока не уточняется.

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