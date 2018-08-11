Пьяный дебош в магазине: жительница Иркутска размахивала ножом в супермаркете

Пьяный дебош в супермаркете, который устроила жительница Иркутска, не обошелся без последствий. Теперь в ее послужном списке появился условный срок — 1, 5 года с формулировкой «за угрозу применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

-При рассмотрении уголовного дела судом установлено, что подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с малолетним ребенком пришла в помещение супермаркета, где хотела приобрести алкоголь, — сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Иркутска.

Алкоголь подзадоривал и покупательница вела себя крайне агрессивно. Когда плицейский попытался ее остановить и сделал замечание, она схватила с ближайшей полки с промтоварами кухонный нож и «бросилась в атаку», угрожая напасть.