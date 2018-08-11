Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В деле семьи Хачатурян всплыл факт об изнасиловании
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Регина Тодоренко «засветила» округлившийся живот в мини-бикини
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Кайли Дженнер отпраздновала совершеннолетие (фото)
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Чемпионат России по футболу продолжится тремя субботними матчами
Еременко в «Спартаке» может стать лучшим игроком чемпионата
Путин подписал закон, касающийся налогов на имущество
Сестра Кобзона рассказала о состоянии певца
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
16Лесные пожары в Греции
10:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Пьяный дебош в магазине: жительница Иркутска размахивала ножом в супермаркете

За угрозы полицейскому и попытку на него напасть женщина получила 1, 5 года условно.

Пьяный дебош в супермаркете, который устроила жительница Иркутска, не обошелся без последствий. Теперь в ее послужном списке появился условный срок — 1, 5 года с формулировкой «за угрозу применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

-При рассмотрении уголовного дела судом установлено, что подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с малолетним ребенком пришла в помещение супермаркета, где хотела приобрести алкоголь, — сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Иркутска.

Алкоголь подзадоривал и покупательница вела себя крайне агрессивно. Когда плицейский попытался ее остановить и сделал замечание, она схватила с ближайшей полки с промтоварами кухонный нож и «бросилась в атаку», угрожая напасть.

Как отметили в суде, сотрудник полиции оценил обстановку объективно — наброситься на него женщина вполне могла и даже пыталась это сделать. А вот реальной угрозы для жизни в этом не было. Поэтому за свой дебош иркутянка получила условный, а не реальный, срок.

Все новости региона
 Ким Кардашьян своей грудью затмила младшую сестру в ее день рождения
52-летняя Ирина Салтыкова сразила Инстаграм пышным бюстом в бикини
Захарова объяснила решение США ввести новые санкции
Из аэропорта Сиэтла угнали самолет
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США
Умер депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коровников
СМИ: Греция отзывает посла из Москвы
Лукашенко обвинил Россию в варварском отношении к Белоруссии
90-летняя японка снимала автопортреты и прославилась (фото)
Спорт
Чемпионат России по футболу продолжится тремя субботними матчами «Спартак» дома встретится с «Анжи», ЦСКА в Тюмени сыграет с «Енисеем», а «Ростов» примет на своем поле «Крылья Советов»
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Тест: что вы знаете о самой страшной больнице Москвы?
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как Степаненко и Петросян будут делить имущество
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь