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08:33 (мск), источник: Газета.Ру

Из аэропорта Сиэтла угнали самолет

Сотрудник авиакомпании осуществил несанкционированный вылет самолета с территории аэропорта Сиэтла. Об этом сообщается в твиттере воздушной гавани.

Источник: nytimes

«Сотрудник авиакомпании осуществил неавторизованный вылет из аэропорта Сиэтла без пассажиров на борту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лайнер разбился в заливе Пьюджет. Аэропорт вернулся к нормальному режиму работы.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Стамбула в зоне вылета столкнулись два самолета. В результате инцидента никто не пострадал, один из лайнеров получил повреждения.

Также ранее сообщалось, что в аэропорту Нью-Йорка самолет экстренно сел из-за задымления.

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