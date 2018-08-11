Из аэропорта Сиэтла угнали самолет
Сотрудник авиакомпании осуществил несанкционированный вылет самолета с территории аэропорта Сиэтла. Об этом сообщается в твиттере воздушной гавани.
Сотрудник авиакомпании осуществил несанкционированный вылет самолета с территории аэропорта Сиэтла. Об этом сообщается в твиттере воздушной гавани.
«Сотрудник авиакомпании осуществил неавторизованный вылет из аэропорта Сиэтла без пассажиров на борту», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Стамбула в зоне вылета столкнулись два самолета. В результате инцидента никто не пострадал, один из лайнеров получил повреждения.
Также ранее сообщалось, что в аэропорту