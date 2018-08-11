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09:52 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Пик паводка проходит Нанайский район Хабаровского края

Угрозы населённым пунктам нет.

Источник: Хабаровский край сегодня

Гребень паводка на Амуре в настоящее время проходит территорию Нанайского и Ульчского районов. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

 — На участке от села Троицкое до села Богородское наблюдаются подъёмы воды на 4−11 см в сутки. Согласно прогнозу специалистов, в результате его прохождения возможно подтопление пойменных мест, низин, отдельных участков дорог местного значения. Угрозы подтопления населенных пунктов нет, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Специалисты гидрометеослужбы, МЧС России и органы местного самоуправления ведут постоянный контроль над паводковой обстановкой. Продолжают работать оперативные группы МЧС России. Подвижная оперативная группа главного управления МЧС России по Хабаровскому краю со спасателями ведёт сопровождение гребня паводка, проходящего по реке Амур. В настоящее время она работает в селе Дубовый мыс Нанайского района.

На территории края подтоплений населенных пунктов не отмечается, в зоне действия паводка остаются около 200 дачных участков, расположенных на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский города Хабаровска и Хабаровского района.

На утро 11 августа 2018 года уровни воды на Амуре составляли:

 — у г. Хабаровска — 460 см (-7 см за сутки), пик паводка прошёл 7 августа. В течение двух суток ожидается спад уровня воды на 10−15 см.

 — у Елабуги — 494 см (0 см за сутки), при неблагоприятном явлении 450 см, опасном — 550 см.

 — у Троицкого — 355 см (+5 см за стуки), при неблагоприятном явлении 380 см, опасном — 450 см.

 — у Малмыж — 384 см (+9 см за стуки). 10—11 августа здесь прогнозируются отметки 400−450 см при неблагоприятном явлении 400 см, опасном — 560 см.

 — у Комсомольска-на-Амуре — 386 см (+10 см за стуки). 11—13 августа здесь прогнозируются отметки 430−500 см при неблагоприятном явлении 450 см, опасном — 650 см.

КСТАТИ: телефоны вызова экстренных служб:

пожарно-спасательная служба — «01» или «101»,

единый номер вызова экстренных служб — «112».

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