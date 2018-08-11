Пик паводка проходит Нанайский район Хабаровского края
Угрозы населённым пунктам нет.
Угрозы населённым пунктам нет.
Гребень паводка на Амуре в настоящее время проходит территорию Нанайского и Ульчского районов. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в
— На участке от села Троицкое до села Богородское наблюдаются подъёмы воды на 4−11 см в сутки. Согласно прогнозу специалистов, в результате его прохождения возможно подтопление пойменных мест, низин, отдельных участков дорог местного значения. Угрозы подтопления населенных пунктов нет, — уточнили в
На территории края подтоплений населенных пунктов не отмечается, в зоне действия паводка остаются около 200 дачных участков, расположенных на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский города Хабаровска и Хабаровского района.
На утро 11 августа 2018 года уровни воды на Амуре составляли:
— у г. Хабаровска — 460 см (-7 см за сутки), пик паводка прошёл 7 августа. В течение двух суток ожидается спад уровня воды на 10−15 см.
— у Елабуги — 494 см (0 см за сутки), при неблагоприятном явлении 450 см, опасном — 550 см.
— у Троицкого — 355 см (+5 см за стуки), при неблагоприятном явлении 380 см, опасном — 450 см.
— у Малмыж — 384 см (+9 см за стуки).
— у
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