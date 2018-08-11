В Омской области произошло смертельное ДТП на трассе Кормиловка-Калачинск

По данным регионального управления МВД, авария произошла в 14:45 часов 10 августа в Кормиловском районе.

По предварительным данным, 33-летний водитель КамАЗа, двигаясь в сторону Калачинска, допустил столкновение с Nissan Sunny под управлением мужчины 1962 года рождения. Мужчина умер до приезда скорой помощи.