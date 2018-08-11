Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Садальский предложил наказать сына Боярского - СМИ
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Регина Тодоренко «засветила» округлившийся живот в мини-бикини
Смерть перечеркнула планы: что выяснилось о жизни Степаненко
Пресняков с женой проводят романтические каникулы во Флориде
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо
Дзюба может оказаться в «Бордо», а Промес в «Милане». Слухи дня
Почему Меган Маркл не подают блюда, как у королевы Елизаветы II
6 правил антивозрастного ухода для очень ленивых женщин
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
1010 стран с самым дешевым бензином
15:19 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области произошло смертельное ДТП на трассе Кормиловка-Калачинск

Водитель Nissan погиб в ДТП на трассе Кормиловка-Калачинск в Омской области.

Источник: Аргументы и факты

По данным регионального управления МВД, авария произошла в 14:45 часов 10 августа в Кормиловском районе.

По предварительным данным, 33-летний водитель КамАЗа, двигаясь в сторону Калачинска, допустил столкновение с Nissan Sunny под управлением мужчины 1962 года рождения. Мужчина умер до приезда скорой помощи.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Все новости региона
На «Оке» от Байкала до Африки. Как сибиряки объехали полсвета на отечественном авто
Захарова анонсировала зеркальный ответ России на санкции США
В самолет с возвращавшимися из Болгарии россиянами попала молния
Гонорары Петросяна и Степаненко выросли вдвое из-за развода
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США
Умер депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коровников
Лукашенко обвинил Россию в варварском отношении к Белоруссии
Купить дипломную работу станет невозможно
Спорт
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо Лидер "Кайрата" о Лиге Европы, жизни в Казахстане и "паненке" Смолова
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь