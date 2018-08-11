21-летний мотоциклист погиб в ночном ДТП на трассе в Башкирии

В 23.30 10 августа на 21 км автодороги Белебей — Приютово 27-летний житель Ермекеевского района на автомобиле «Опель Астра» ехал в сторону Белебея.

По каким-то причинам, автомобиль столкнулся с двигавшимся в том же направлении мотоциклом «ИЖ Юпитер 5». От удара мотоцикл слетел в кювет. В результате 21-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался в больнице, водителя иномарки с травмами госпитализировали.