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10:21 (мск), источник: АиФ Уфа

21-летний мотоциклист погиб в ночном ДТП на трассе в Башкирии

21-летний мотоциклист погиб в ночном ДТП на трассе в Белебеевском районе. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

В 23.30 10 августа на 21 км автодороги Белебей — Приютово 27-летний житель Ермекеевского района на автомобиле «Опель Астра» ехал в сторону Белебея.

По каким-то причинам, автомобиль столкнулся с двигавшимся в том же направлении мотоциклом «ИЖ Юпитер 5». От удара мотоцикл слетел в кювет. В результате 21-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался в больнице, водителя иномарки с травмами госпитализировали.

На место ДТП вместе со скорой помощью выезжали сотрудники МЧС.

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