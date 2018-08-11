21-летний мотоциклист погиб в ночном ДТП на трассе в Башкирии
21-летний мотоциклист погиб в ночном ДТП на трассе в Белебеевском районе. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
21-летний мотоциклист погиб в ночном ДТП на трассе в Белебеевском районе. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
В 23.30 10 августа на 21 км автодороги Белебей — Приютово 27-летний житель Ермекеевского района на автомобиле «Опель Астра» ехал в сторону Белебея.
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На место ДТП вместе со скорой помощью выезжали сотрудники МЧС.