В Светлогорске парень представлялся удачливым игроком и выманивал у знакомых деньги

Источник: Комсомольская правда

Шесть жителей Светлогорска пострадали от действий 21-летнего мошенника, который выманил у них деньги и имущество.

-Он убеждал граждан, что выиграл крупную сумму денег в игровом клубе и для ее получения необходимо заплатить комиссионные либо налог на выигрыш. Старался найти индивидуальный подход к каждому потерпевшему, при необходимости несколько интерпретировал основную легенду, — рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. — Молодой человек просил знакомых приобрести для него мобильный телефон с рассрочкой платежа для его залога, а после получения выигрыша обещал погасить рассрочку и выплатить вознаграждение. Иногда обещал потерпевшим подарить оформленные на них телефоны.