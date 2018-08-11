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09:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Светлогорске парень представлялся удачливым игроком и выманивал у знакомых деньги

Мошенник обманул шесть человек.

Источник: Комсомольская правда

Шесть жителей Светлогорска пострадали от действий 21-летнего мошенника, который выманил у них деньги и имущество.

-Он убеждал граждан, что выиграл крупную сумму денег в игровом клубе и для ее получения необходимо заплатить комиссионные либо налог на выигрыш. Старался найти индивидуальный подход к каждому потерпевшему, при необходимости несколько интерпретировал основную легенду, — рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. — Молодой человек просил знакомых приобрести для него мобильный телефон с рассрочкой платежа для его залога, а после получения выигрыша обещал погасить рассрочку и выплатить вознаграждение. Иногда обещал потерпевшим подарить оформленные на них телефоны.

Всего мошенник завладел деньгами и имуществом на пять тысяч рублей. Один из потерпевших оформил для него на свое имя рассрочку на покупку трех телефонов, взял в банке кредит и еще дал денег в долг. Раньше молодой человек уже был судим, причем два раза — за мошенничество. Последний раз за мошенничество и кражу его наказали в мае — осудили к двум годам исправительных работ.

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