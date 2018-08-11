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10:15 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Два человека погибли в результате пожара в Ростове-на-Дону

Два человека погибли в результате пожара в частном доме Ростова-на-Дону 11 августа.

Как рассказали в управлении МЧС по Ростовской области, возгорание предположительно произошло в 4.47 утра, огнем была охвачена площадь в 40 квадратных метров.

Через полчаса огонь был ликвидирован, однако людей спасти не удалось.

Сейчас идёт опознание погибших. Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 13 человек личного состава, 4 единицы техники.

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