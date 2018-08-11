Два человека погибли в результате пожара в Ростове-на-Дону
Два человека погибли в результате пожара в частном доме
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Два человека погибли в результате пожара в частном доме
Как рассказали в управлении МЧС по Ростовской области, возгорание предположительно произошло в 4.47 утра, огнем была охвачена площадь в 40 квадратных метров.
Через полчаса огонь был ликвидирован, однако людей спасти не удалось.
Сейчас идёт опознание погибших. Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 13 человек личного состава, 4 единицы техники.