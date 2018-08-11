В Перми угнанную машину нашли сгоревшей
Двое молодых людей взяли чужую машину и попали на ней в ДТП.
Двое молодых людей взяли чужую машину и попали на ней в ДТП.
Угнанную в Кировском районе машину нашли сгоревшей со следами попадания в ДТП.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, автомобиль ВАЗ-2114 угнали от дома по ул. Победы в Кировском районе Перми.
Сотрудники полиции нашли машину сгоревшей, также она, скорее всего, попала в ДТП. По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались два 21-летних пермяка. Обоих поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.