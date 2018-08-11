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13:30 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми угнанную машину нашли сгоревшей

Двое молодых людей взяли чужую машину и попали на ней в ДТП.

Угнанную в Кировском районе машину нашли сгоревшей со следами попадания в ДТП.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, автомобиль ВАЗ-2114 угнали от дома по ул. Победы в Кировском районе Перми.

Сотрудники полиции нашли машину сгоревшей, также она, скорее всего, попала в ДТП. По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались два 21-летних пермяка. Обоих поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

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