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10:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Число погибших в массовом ДТП на Шакшинской дороге в Уфе увеличилось

В пресс-службе ГИБДД по Башкирии рассказали, что в ДТП на Шакшинской дороге в Уфе погибла еще одна женщина. Ранее было известно только об одном погибшем.

Согласно официальной сводке, скончались две жительницы Иглинского района 46 и 31 лет. Еще трое человек получили травмы: 35-летний мужчина (водитель), 20-летняя девушка и 2-х годовалый мальчик.

Все погибшие и пострадавшие ехали в автомобиле «Рено Дастер», который по предварительной причине и стал виновником ДТП. Водитель не убедился в безопасности маневра и при выполнении левого поворота допустил столкновение со встречным «БМВ 325». После удара «Рено» выкинуло на следовавшую мимо машину «Шкода Октавия», именно поэтому последствия аварии оказались такими катастрофическими.

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