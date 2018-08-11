Новосибирский бизнесмен, объявленный в розыск, найден погибшим
Олег Харин ушел из дома 7 августа, и вот его нашли мертвым.
Олег Харин ушел из дома 7 августа, и вот его нашли мертвым.
Волонтеры объявили окончание поисков Олега Харина. 47-летний бизнесмен из Новосибирска найден, но погибшим.
Информация о том, как закончилась жизнь мужчины, пока не разглашается. Однако известны обстоятельства, при которых он пропал.
— Вечером во вторник, 7 августа, попросил своего коллегу довезти его до остановки «Заельцовский парк». Почему именно туда поехал мужчина, неясно: живет он совсем в другом районе. Около 18.30 коллега высадил Олега Харина на остановке, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно, — так рассказывали в
Также известно, что Олег Харин был руководителем коммерческой организации и семейным человеком. Сразу после того, как мужчина пропал, близкие забили тревогу и начали поиск.