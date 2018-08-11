Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев сделал заявление об увольнении пожилых россиян
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Минобрнауки усомнилось в эффективности олимпиад и сократит их список
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
6 правил антивозрастного ухода для очень ленивых женщин
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Чемпионат России по футболу продолжится тремя субботними матчами
Еременко в «Спартаке» может стать лучшим игроком чемпионата
Писательницу Украины возмутили дети из Донбасса
Что Степаненко хочет отсудить у Петросяна
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
16Лесные пожары в Греции
10:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирский бизнесмен, объявленный в розыск, найден погибшим

Олег Харин ушел из дома 7 августа, и вот его нашли мертвым.

Волонтеры объявили окончание поисков Олега Харина. 47-летний бизнесмен из Новосибирска найден, но погибшим.

Информация о том, как закончилась жизнь мужчины, пока не разглашается. Однако известны обстоятельства, при которых он пропал.

— Вечером во вторник, 7 августа, попросил своего коллегу довезти его до остановки «Заельцовский парк». Почему именно туда поехал мужчина, неясно: живет он совсем в другом районе. Около 18.30 коллега высадил Олега Харина на остановке, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно, — так рассказывали в поисково-спасательном отряде «Маяк», когда начинали поиски.

Также известно, что Олег Харин был руководителем коммерческой организации и семейным человеком. Сразу после того, как мужчина пропал, близкие забили тревогу и начали поиск.

Все новости региона
 Ким Кардашьян своей грудью затмила младшую сестру в ее день рождения
52-летняя Ирина Салтыкова сразила Инстаграм пышным бюстом в бикини
Захарова объяснила решение США ввести новые санкции
Из аэропорта Сиэтла угнали самолет
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США
Умер депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коровников
СМИ: Греция отзывает посла из Москвы
Лукашенко обвинил Россию в варварском отношении к Белоруссии
90-летняя японка снимала автопортреты и прославилась (фото)
Спорт
Чемпионат России по футболу продолжится тремя субботними матчами «Спартак» дома встретится с «Анжи», ЦСКА в Тюмени сыграет с «Енисеем», а «Ростов» примет на своем поле «Крылья Советов»
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стоит как надо: почему не падает Пизанская башня
9 любопытных фактов о дачах
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь