Новосибирский бизнесмен, объявленный в розыск, найден погибшим

Информация о том, как закончилась жизнь мужчины, пока не разглашается. Однако известны обстоятельства, при которых он пропал.

— Вечером во вторник, 7 августа, попросил своего коллегу довезти его до остановки «Заельцовский парк». Почему именно туда поехал мужчина, неясно: живет он совсем в другом районе. Около 18.30 коллега высадил Олега Харина на остановке, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно, — так рассказывали в поисково-спасательном отряде «Маяк», когда начинали поиски.