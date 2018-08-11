Омский таксист уехал на вызов в Тюмень и пропал
Обеспокоенные родственники Евгения Буруцкого обратились за помощью пользователям социальных сетей.
Обеспокоенные родственники Евгения Буруцкого обратились за помощью пользователям социальных сетей.
По их словам мужчина работает таксистом. Он уехал в другой город и пропал. Семья разыскивает его уже четыре дня.
— 7 августа 2018 года уехал по заявке в Тюмень и до сих пор не вернулся! Рост 180 сантиметров, стройное телосложение, седые волосы. Был одие в