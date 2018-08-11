Омский таксист уехал на вызов в Тюмень и пропал

По их словам мужчина работает таксистом. Он уехал в другой город и пропал. Семья разыскивает его уже четыре дня.

— 7 августа 2018 года уехал по заявке в Тюмень и до сих пор не вернулся! Рост 180 сантиметров, стройное телосложение, седые волосы. Был одие в темно-синий спортивный костюм. Машина серая «Лада Ларгус» с фирменными наклейками «Юнис Лада». Если кто-то располагает какой-либо информацией о его местонахождении, пожалуйста дайте знать! — пишет в паблике «ЧП Омск» автор поста Ксения Соляник.