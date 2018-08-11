В Крыму из Черного моря спасли трех человек

Только за одни сутки сотрудники чрезвычайного ведомства вызволили из беды трех пловцов-отдыхающих. Причем две трагедии удалось предотвратить на пляжах Ялты.

— Оказана помощь женщине на территории Массандровского пляжа, которая находилась в 15 метрах от берега и не могла самостоятельно выбраться на берег, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Крымские спасатели помогли 37-летней гостье из Краснодар благополучно добраться до суши. Поздно вечером, в 23.10 стало известно, что на территории Приморского пляжа Ялты в 50-ти метрах от берега мужчина просит о помощи пловец.

На громкие крики откликнулись очевидцы, которые бросили пострадавшему спасательный круг и веревки. Незадачливого туриста удалось вытащить на берег.

В Евпатория на диком пляже волна унесла надувной матрас вместе с 33-летним отдыхающим на полкилометра от береговой линии.