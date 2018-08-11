В Крыму из Черного моря спасли трех человек
Чаще всего ЧП случаются на ЮБК.
Чаще всего ЧП случаются на ЮБК.
Только за одни сутки сотрудники чрезвычайного ведомства вызволили из беды трех
— Оказана помощь женщине на территории Массандровского пляжа, которая находилась в 15 метрах от берега и не могла самостоятельно выбраться на берег, — сообщает
Крымские спасатели помогли 37-летней гостье из Краснодар благополучно добраться до суши. Поздно вечером, в 23.10 стало известно, что на территории Приморского пляжа Ялты в 50-ти метрах от берега мужчина просит о помощи пловец.
На громкие крики откликнулись очевидцы, которые бросили пострадавшему спасательный круг и веревки. Незадачливого туриста удалось вытащить на берег.
В Евпатория на диком пляже волна унесла надувной матрас вместе с 33-летним отдыхающим на полкилометра от береговой линии.
Жителя Сакского района успешно доставили на берег — медицинская помощь ему не понабилась.