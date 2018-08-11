В Тольятти «Приора» врезалась в столб, три человека пострадали
В Тольятти 11 августа около 6:30 на Южном шоссе произошло серьезное ДТП.
В Тольятти 11 августа около 6:30 на Южном шоссе произошло серьезное ДТП.
По версии полицейских, водитель 28-летний водитель, управляя «Лада Приора» двигался по Южному шоссе со стороны улицы 40 лет Победы в сторону Автозаводского шоссе.
«В пути следования, при повороте налево, нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил наезд на световую опору. Со слов участников ДТП, они были пристегнуты ремнями безопасности», — сообщили в
Пострадавшим пассажирам автомашины потребовалась помощь МЧС.
«Там парень с девушкой ехали, мы там проезжали, парень сидел около машины все лицо в крови, а девушка ноги зажало в салоне, как раз ее доставали спасатели, она в сознании, но пострадала сильнее», — сообщают очевидцы.
В результате ДТП амбулаторная медицинская помощь потребовалась водителю и и 28-летнему пассажиру, а вот 24-летнюю девушку госпитализировали с различными ушибами. ГУ МВД России по Самарской области проводит проверку.