В Тольятти «Приора» врезалась в столб, три человека пострадали

По версии полицейских, водитель 28-летний водитель, управляя «Лада Приора» двигался по Южному шоссе со стороны улицы 40 лет Победы в сторону Автозаводского шоссе.

«В пути следования, при повороте налево, нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил наезд на световую опору. Со слов участников ДТП, они были пристегнуты ремнями безопасности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадавшим пассажирам автомашины потребовалась помощь МЧС.

«Там парень с девушкой ехали, мы там проезжали, парень сидел около машины все лицо в крови, а девушка ноги зажало в салоне, как раз ее доставали спасатели, она в сознании, но пострадала сильнее», — сообщают очевидцы.