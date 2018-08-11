Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как смерть перечеркнула планы Степаненко
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Минобрнауки усомнилось в эффективности олимпиад и сократит их список
Джигарханян потребовал от бывшей жены круглую сумму
6 правил антивозрастного ухода для очень ленивых женщин
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Чемпионат России по футболу продолжится тремя субботними матчами
Еременко в «Спартаке» может стать лучшим игроком чемпионата
Стюардесса раскрыла секреты, о которых не догадываются пассажиры
«Ярый поклонник 90-х»: в прокат вышел новый фильм
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
16Лесные пожары в Греции
10:50 (мск), источник: АиФ Самара

В Тольятти «Приора» врезалась в столб, три человека пострадали

В Тольятти 11 августа около 6:30 на Южном шоссе произошло серьезное ДТП.

По версии полицейских, водитель 28-летний водитель, управляя «Лада Приора» двигался по Южному шоссе со стороны улицы 40 лет Победы в сторону Автозаводского шоссе.

«В пути следования, при повороте налево, нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил наезд на световую опору. Со слов участников ДТП, они были пристегнуты ремнями безопасности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадавшим пассажирам автомашины потребовалась помощь МЧС.

«Там парень с девушкой ехали, мы там проезжали, парень сидел около машины все лицо в крови, а девушка ноги зажало в салоне, как раз ее доставали спасатели, она в сознании, но пострадала сильнее», — сообщают очевидцы.

В результате ДТП амбулаторная медицинская помощь потребовалась водителю и и 28-летнему пассажиру, а вот 24-летнюю девушку госпитализировали с различными ушибами. ГУ МВД России по Самарской области проводит проверку.

Все новости региона
Тайны подземелий. Откуда в Центральной России целая сеть пещер и тоннелей
Захарова объяснила решение США ввести новые санкции
Из аэропорта Сиэтла угнали самолет
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США
Умер депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коровников
СМИ: Греция отзывает посла из Москвы
Лукашенко обвинил Россию в варварском отношении к Белоруссии
90-летняя японка снимала автопортреты и прославилась (фото)
Спорт
Чемпионат России по футболу продолжится тремя субботними матчами «Спартак» дома встретится с «Анжи», ЦСКА в Тюмени сыграет с «Енисеем», а «Ростов» примет на своем поле «Крылья Советов»
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стоит как надо: почему не падает Пизанская башня
9 любопытных фактов о дачах
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь