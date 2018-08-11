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10:51 (мск), источник: Publika.md

Администратор лагеря, где избили детей, арестован на 30 суток

Администратор лагеря в Вадул-луй-Водэ, где воспитатели избили детей, арестован на 30 дней. Прокуроры говорят, он хотел скрыть преступление, не пуская к детям родителей.

Источник: Publika.md

В министерстве образования, между тем, объявили, что детских лагерях по всей стране пройдут строгие проверки. Госсекретарь министерства образования Анжела Кутасевич побывала в лагере в четверг вечером. Ее долго не хотели пускать, заявляя, что это частная собственность.

«Я ждала 40 минут, пока мне открыли ворота. Я осмотрела все помещения, кухню, санитарные блоки, и увиденное меня возмутило. Все — в ужасном состоянии. Кругом горы мусора, сплошная антисанитария. Лагерь нужно было закрыть еще до происшествия», — сказала госсекретарь министерства образования Анжела Кутасевич.

В ночь на среду двое воспитателей лагеря «Trandafirul» напились, ворвались в спальню к детям и стали бить их, чем попало. В ход пошли даже железные прутья. Пострадали 13 подростков. Воспитатели на время следствия остаются на свободе — они несовершеннолетние. Одному 16, другому — 17 лет.

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