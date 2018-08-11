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11:14 (мск), источник: Известия

Экс-полицейские метро Москвы получили срок за незаконное задержание пассажира

Двух бывших полицейских Московского метрополитена приговорили к тюремным срокам за неправомерное задержание пассажира, сделавшего им замечание по поводу курения. Об этом в субботу, 11 августа, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 25 августа 2016 года возле входа на станцию «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии подземки. Полицейские роты батальона ППСП УВД на Московском метрополитене Алексей Бурулько и Николай Перваков незаконно задержали мужчину с применением насилия из-за замечания о недопустимости курения в общественном месте, а затем поместили его камеру административно задержанных.

«Таганский межрайонной прокуратуры суд приговорил Первакова к 3 годам 9 месяцам лишения свободы, Бурулько — к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, обоих с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отмечают в прокуратуре, суд также лишил обвиняемых права работать в правоохранительных органах в течение двух лет. Подсудимые признали свою вину.

Ранее в августе замначальника отдела безопасности в калининградской колонии обвинили в избиении заключенного. Сейчас предполагаемый фигурант уголовного дела находится в следственном изоляторе.

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