Экс-полицейские метро Москвы получили срок за незаконное задержание пассажира

Инцидент произошел 25 августа 2016 года возле входа на станцию «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии подземки. Полицейские роты батальона ППСП УВД на Московском метрополитене Алексей Бурулько и Николай Перваков незаконно задержали мужчину с применением насилия из-за замечания о недопустимости курения в общественном месте, а затем поместили его камеру административно задержанных.

«Таганский межрайонной прокуратуры суд приговорил Первакова к 3 годам 9 месяцам лишения свободы, Бурулько — к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, обоих с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отмечают в прокуратуре, суд также лишил обвиняемых права работать в правоохранительных органах в течение двух лет. Подсудимые признали свою вину.