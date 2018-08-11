В ДТП на омской «трассе смерти» пострадали четверо взрослых и годовалый ребенок — ФОТО
Жительница Новосибирска при обгоне выехала на встречную полосу. В машине были муж и ребенок.
Жительница Новосибирска при обгоне выехала на встречную полосу. В машине были муж и ребенок.
На печально известной трассе Омск — Тюмень на территории Крутинского района произошло очередное ДТП. На 428 км «Тойота Камри» под управлением 29-летней жительницы Новосибирска лоб в лоб влетела в ВАЗ-21124. За рулем второго авто находился 26-летний житель Лангепаса.
По данным регионального УМВД, женщина обгоняла впереди идущую машину и выехала на встречную полосу.
В результате аварии госпитализированы пять человек. В «Тойоте» пострадала сама водительница, 30-летний мужчина и годовалый ребенок. В отечественной машине травмы получили двое мужчин — водитель и 28-летний пассажир.
Обе машины разбиты вдребезги. Передняя часть ВАЗа превратилась в груду металла, восстановлению он не подлежит.