В ДТП на омской «трассе смерти» пострадали четверо взрослых и годовалый ребенок — ФОТО

На печально известной трассе Омск — Тюмень на территории Крутинского района произошло очередное ДТП. На 428 км «Тойота Камри» под управлением 29-летней жительницы Новосибирска лоб в лоб влетела в ВАЗ-21124. За рулем второго авто находился 26-летний житель Лангепаса.

По данным регионального УМВД, женщина обгоняла впереди идущую машину и выехала на встречную полосу.

В результате аварии госпитализированы пять человек. В «Тойоте» пострадала сама водительница, 30-летний мужчина и годовалый ребенок. В отечественной машине травмы получили двое мужчин — водитель и 28-летний пассажир.