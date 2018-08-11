В Самаре на улице Фрунзе задымился трамвай № 5
В Самаре в пятницу, 10 августа, около 18:00 на пересечении улиц Фрунзе и Комсомольская задымился вагон трамвая № 5.
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В Самаре в пятницу, 10 августа, около 18:00 на пересечении улиц Фрунзе и Комсомольская задымился вагон трамвая № 5.
Очевидцы заметили густой дым в салоне и сразу сообщили об этом вагоновожатому, что бы он остановился.
Проезжавшие мимо автомобилисты достали огнетушители и помогли предотвратить возгорание в двигателе. Приехавшие на место происшествия пожарные залили очаг пеной, сообщает сайт 63.ru.