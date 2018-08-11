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11:27 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на улице Фрунзе задымился трамвай № 5

В Самаре в пятницу, 10 августа, около 18:00 на пересечении улиц Фрунзе и Комсомольская задымился вагон трамвая № 5.

Очевидцы заметили густой дым в салоне и сразу сообщили об этом вагоновожатому, что бы он остановился.

Проезжавшие мимо автомобилисты достали огнетушители и помогли предотвратить возгорание в двигателе. Приехавшие на место происшествия пожарные залили очаг пеной, сообщает сайт 63.ru.

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