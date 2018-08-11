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12:01 (мск), источник: РИАЦ

В ДТП в Среднеахтубинском районе погибла семья с двумя детьми

Страшная авария произошла ночью в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, в которой погибла семья с двумя детьми.

Как сообщили в региональном главке, в одиннадцатом часу 22-летний водитель, управляя автомашиной «Додж Рам», двигаясь по автодороге «Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба», решил обогнать попутно двигающиеся машины. Однако он не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с двигающейся во встречном направлении «Хондой Аккорд».

Авария мгновенно унесла жизнь 39-летнего водителя «Хонды» и трех ее пассажиров: 33-летней женщины и двух девочек 5 и 7 лет. Детей не спасли даже специальные удерживающие устройства — сильнейшее столкновение превратило их автомобиль в груду металла.

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