В ДТП в Среднеахтубинском районе погибла семья с двумя детьми

Как сообщили в региональном главке, в одиннадцатом часу 22-летний водитель, управляя автомашиной «Додж Рам», двигаясь по автодороге «Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба», решил обогнать попутно двигающиеся машины. Однако он не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с двигающейся во встречном направлении «Хондой Аккорд».