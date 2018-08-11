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12:03 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пожилой мужчина скончался во время поездки в ростовской маршрутке

Следственным отделом по Октябрьскому району города Ростов-на-Дону начата доследственная проверка обстоятельств смерти 71-летнего мужчины, скончавшегося во время переезда в маршрутном такси. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Ростовской области.

Как рассказали в ведомстве, предварительно известно, что 10 августа пожилой мужчина, ехавший в маршрутном автобусе № 21, почувствовал себя плохо. Люди, находившиеся в салоне, попытались оказать ему помощь, и вызвали «Скорую помощь», однако пассажир скончался еще до приезда медиков.

В следственном управлении пообещали, что все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По итогам проверки будет принято то или иное процессуальное решение.

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