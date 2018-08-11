Пожилой мужчина скончался во время поездки в ростовской маршрутке

Как рассказали в ведомстве, предварительно известно, что 10 августа пожилой мужчина, ехавший в маршрутном автобусе № 21, почувствовал себя плохо. Люди, находившиеся в салоне, попытались оказать ему помощь, и вызвали «Скорую помощь», однако пассажир скончался еще до приезда медиков.