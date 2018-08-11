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15:26 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Пожар на Думской улице произошел из-за короткого замыкания

Причиной пожара на фасаде нежилого дома в Центральном районе Санкт-Петербурга вечером 10 августа стало короткое замыкание, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по городу.

Напомним, около десяти вечера в одном из баров на Думской улице произошел взрыв.

По словам очевидцев, взорвалась трансформаторная будка в одном из зданий.

В результате короткого замыкания здание на углу Думской улицы и улицы Ломоносова охватил пожар.

Помещение одного из ночных клубов, которое располагается в здании, заволокло дымом, и всем посетителям пришлось выйти на улицу.

Прибывшие на вызов пожарные потушили дымящийся электрощит.

По данным МЧС никто не пострадал.

Информация о последствиях происшествия уточняется.

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