Пожар на Думской улице произошел из-за короткого замыкания
Причиной пожара на фасаде нежилого дома в Центральном районе
Причиной пожара на фасаде нежилого дома в Центральном районе
Напомним, около десяти вечера в одном из баров на Думской улице произошел взрыв.
По словам очевидцев, взорвалась трансформаторная будка в одном из зданий.
В результате короткого замыкания здание на углу Думской улицы и улицы Ломоносова охватил пожар.
Помещение одного из ночных клубов, которое располагается в здании, заволокло дымом, и всем посетителям пришлось выйти на улицу.
Прибывшие на вызов пожарные потушили дымящийся электрощит.
По данным МЧС никто не пострадал.
Информация о последствиях происшествия уточняется.