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12:49 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор выявил нарушения при обращении с медотходами в больнице Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявило нарушения правил обращения с медицинскими отходами в городской Клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина.

Как сообщили в пятницу региональном управлении ведомства, проверка в учреждении проводилась в связи с информацией СМИ о возможном хранении опасных отходов.

«В связи с информацией, размещенной в СМИ, о хранилище опасных медицинских отходов в СПб ГБУЗ “Клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина” Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу незамедлительно начато проведение контрольно-надзорных мероприятий… Выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов», — сообщили в ведомстве, не уточнив характер нарушений. Ситуацию в управлении поставили на особый контроль.

Ранее СМИ и представители экологических организаций сообщили о хранении опасных медицинских отходов на территории инфекционной больницы и их возможном вывозе на обычные мусорные полигоны.

Комментарием больницы ТАСС пока не располагает.

Клиническая инфекционная больница имени Боткина была основана в 1882 году и является старейшим подобным учреждением Петербурга. В прошлом году на Пискаревском проспекте был возведен один из новых комплексов на 600 коек, куда переехала часть больницы с Миргородской улицы. Несколько старых корпусов планировалось отремонтировать в течение трех лет, а часть законсервировать для последующего восстановления. По данным комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, из 26 корпусов на территории больницы 13 являются объектами культурного наследия.

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