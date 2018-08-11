Роспотребнадзор выявил нарушения при обращении с медотходами в больнице Петербурга

«В связи с информацией, размещенной в СМИ, о хранилище опасных медицинских отходов в СПб ГБУЗ “Клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина” Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу незамедлительно начато проведение контрольно-надзорных мероприятий… Выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов», — сообщили в ведомстве, не уточнив характер нарушений. Ситуацию в управлении поставили на особый контроль.

Клиническая инфекционная больница имени Боткина была основана в 1882 году и является старейшим подобным учреждением Петербурга. В прошлом году на Пискаревском проспекте был возведен один из новых комплексов на 600 коек, куда переехала часть больницы с Миргородской улицы. Несколько старых корпусов планировалось отремонтировать в течение трех лет, а часть законсервировать для последующего восстановления. По данным комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, из 26 корпусов на территории больницы 13 являются объектами культурного наследия.