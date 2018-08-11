Роспотребнадзор выявил нарушения при обращении с медотходами в больнице Петербурга

Как сообщили в пятницу региональном управлении ведомства, проверка в учреждении проводилась в связи с информацией СМИ о возможном хранении опасных отходов.
«В связи с информацией, размещенной в СМИ, о хранилище опасных медицинских отходов в СПб ГБУЗ “Клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина” Управлением Роспотребнадзора по городу
Ранее СМИ и представители экологических организаций сообщили о хранении опасных медицинских отходов на территории инфекционной больницы и их возможном вывозе на обычные мусорные полигоны.
Комментарием больницы ТАСС пока не располагает.
Клиническая инфекционная больница имени Боткина была основана в 1882 году и является старейшим подобным учреждением Петербурга. В прошлом году на Пискаревском проспекте был возведен один из новых комплексов на 600 коек, куда переехала часть больницы с Миргородской улицы. Несколько старых корпусов планировалось отремонтировать в течение трех лет, а часть законсервировать для последующего восстановления. По данным комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, из 26 корпусов на территории больницы 13 являются объектами культурного наследия.