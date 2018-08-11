Пьяный челябинец «заминировал» дом, чтобы найти жену

Как установили правоохранительные органы, 16 июля 59-летний житель южноуральской столицы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонил оператору ЕДДС и сообщил, что заминировал свою квартиру. Когда сотрудники полиции, аварийной газовой службы и инженерно-технической группы прибыли на место, челябинец сообщил им, что никакой бомбы нет, а он просто хотел попросить помощи в поиске супруги, которая с ним в данный момент не проживает.