Пьяный челябинец «заминировал» дом, чтобы найти жену
В Челябинске будут судить мужчину, который обвиняется в ложном сообщении о готовящемся взрыве, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В Челябинске будут судить мужчину, который обвиняется в ложном сообщении о готовящемся взрыве, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Как установили правоохранительные органы, 16 июля 59-летний житель южноуральской столицы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонил оператору ЕДДС и сообщил, что заминировал свою квартиру. Когда сотрудники полиции, аварийной газовой службы и
Теперь лжеминеру грозит штраф до 500 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет.