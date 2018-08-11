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12:51 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Пьяный челябинец «заминировал» дом, чтобы найти жену

В Челябинске будут судить мужчину, который обвиняется в ложном сообщении о готовящемся взрыве, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Как установили правоохранительные органы, 16 июля 59-летний житель южноуральской столицы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонил оператору ЕДДС и сообщил, что заминировал свою квартиру. Когда сотрудники полиции, аварийной газовой службы и инженерно-технической группы прибыли на место, челябинец сообщил им, что никакой бомбы нет, а он просто хотел попросить помощи в поиске супруги, которая с ним в данный момент не проживает.

Теперь лжеминеру грозит штраф до 500 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет.

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