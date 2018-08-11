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12:39 (мск), источник: Интерфакс

В самолет с возвращавшимися из Болгарии россиянами попала молния

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU — Молния повредила крыло «Боинга» с российскими туристами, возвращавшимися на родину из болгарского Бургаса, сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта «Внуково».

Источник: Reuters

«Накануне перед посадкой в Москве командир российского Boeing 737 заподозрил, что в самолет попала молния. После приземления он попросил техников внимательнее осмотреть элементы конструкции самолета», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, авиатехники сразу обратили внимание на характерные следы, которые молния оставила на крыле самолета. «Из-за удара молнии обуглились элементы конструкции крыла и заклепки. Самолет сможет вернуться в строй лишь после тщательной проверки и оценки его дальнейшей безопасной эксплуатации», — сказал источник.

Самолет выполнял рейс из болгарского Бургаса. На его борту были в основном туристы, возвращавшиеся с отдыха домой.

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