В самолет с возвращавшимися из Болгарии россиянами попала молния

Источник: Reuters

«Накануне перед посадкой в Москве командир российского Boeing 737 заподозрил, что в самолет попала молния. После приземления он попросил техников внимательнее осмотреть элементы конструкции самолета», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, авиатехники сразу обратили внимание на характерные следы, которые молния оставила на крыле самолета. «Из-за удара молнии обуглились элементы конструкции крыла и заклепки. Самолет сможет вернуться в строй лишь после тщательной проверки и оценки его дальнейшей безопасной эксплуатации», — сказал источник.