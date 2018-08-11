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12:11 (мск), источник: Newtimes.kz

Малолетний ребенок из Казахстана пострадал на курорте в Соль-Илецке

Следственными органами СК РФ по Оренбургской области по факту происшествия на батуте с участием малолетнего мальчика возбуждено уголовное дело, передает vestirama.ru.

Источник: Newtimes.kz

По данным следствия, 7 июля 2018 года на территории ООО «Соленые озера», расположенном в Соль-Илецке, в ходе пользования пневматическим аттракционом «Подушка. Крутой прыжок», который эксплуатировался с нарушением техники безопасности, мальчик, прибывший на отдых вместе с родителями из Республики Казахстан, упал с него и получил телесные повреждения в виде закрытого перелома кости бедра ноги.

Пострадавший ребенок был незамедлительно доставлен в лечебное учреждение, в настоящее время мальчик амбулаторно получает лечение в родном городе.

Расследование уголовного дела продолжается.

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