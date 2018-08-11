Малолетний ребенок из Казахстана пострадал на курорте в Соль-Илецке

По данным следствия, 7 июля 2018 года на территории ООО «Соленые озера», расположенном в Соль-Илецке, в ходе пользования пневматическим аттракционом «Подушка. Крутой прыжок», который эксплуатировался с нарушением техники безопасности, мальчик, прибывший на отдых вместе с родителями из Республики Казахстан, упал с него и получил телесные повреждения в виде закрытого перелома кости бедра ноги.