Малолетний ребенок из Казахстана пострадал на курорте в Соль-Илецке
Следственными органами СК РФ по Оренбургской области по факту происшествия на батуте с участием малолетнего мальчика возбуждено уголовное дело, передает vestirama.ru.
Следственными органами СК РФ по Оренбургской области по факту происшествия на батуте с участием малолетнего мальчика возбуждено уголовное дело, передает vestirama.ru.
По данным следствия, 7 июля 2018 года на территории ООО «Соленые озера», расположенном в
Пострадавший ребенок был незамедлительно доставлен в лечебное учреждение, в настоящее время мальчик амбулаторно получает лечение в родном городе.
Расследование уголовного дела продолжается.