Под Воронежем водитель «Ленд Ровера» погиб в лобовом столкновении с «КамАЗом»

Как сообщают в региональном управлении полиции, авария случилась ближе к десяти вечера в пятницу, 10 августа.

На 337 километре дороги «Курск — Саратов» водитель «Ленд Ровера» не справился с управлением и допустил столкновение с большегрузом, который двигался навстречу. За рулем иномарки был 39-летний мужчина, он получил серьезные травмы и скончался на месте, до прибытия скорой помощи. 24-летний водитель большегруза остался цел.