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12:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Воронежем водитель «Ленд Ровера» погиб в лобовом столкновении с «КамАЗом»

В Аннинском районе произошло серьезное ДТП с легковым автомобилем и «КамАЗом».

Как сообщают в региональном управлении полиции, авария случилась ближе к десяти вечера в пятницу, 10 августа.

На 337 километре дороги «Курск — Саратов» водитель «Ленд Ровера» не справился с управлением и допустил столкновение с большегрузом, который двигался навстречу. За рулем иномарки был 39-летний мужчина, он получил серьезные травмы и скончался на месте, до прибытия скорой помощи. 24-летний водитель большегруза остался цел.

Сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства этой аварии. Они начали проверку по этому факту.

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