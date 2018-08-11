Неизвестные обокрали магазин в центре Минска

Источник: Sputnik.by

Директор одного из минских магазинов, расположенного на проспекте Победителей, обратился в милицию с просьбой найти неизвестных мужчин, которые украли вещи на сумму около 300 рублей.

Сотрудники Центрального РУВД столицы установили, что 14 июля двое неустановленных молодых людей зашли в помещение магазина, один из них снял висящую на стойке куртку и спрятал ее за расположенными на вешалке вещами.

«Второй молодой человек, спустя некоторое время, забрал спрятанную заранее вещь и покинул территорию магазина в неизвестном направлении», — рассказала официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова.

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Милиция полагает, что молодые люди могут быть причастны в серии краж.