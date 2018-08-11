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12:56 (мск), источник: Sputnik.by

Неизвестные обокрали магазин в центре Минска

Милиция разыскивает двоих мужчин, которые могут быть причастны к серии краж в одном из магазинов города. Камера видеонаблюдения запечатлела момент кражи.

Источник: Sputnik.by

Директор одного из минских магазинов, расположенного на проспекте Победителей, обратился в милицию с просьбой найти неизвестных мужчин, которые украли вещи на сумму около 300 рублей.

Сотрудники Центрального РУВД столицы установили, что 14 июля двое неустановленных молодых людей зашли в помещение магазина, один из них снял висящую на стойке куртку и спрятал ее за расположенными на вешалке вещами.

«Второй молодой человек, спустя некоторое время, забрал спрятанную заранее вещь и покинул территорию магазина в неизвестном направлении», — рассказала официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Милиция полагает, что молодые люди могут быть причастны в серии краж.

Приметы разыскиваемых — на сайте ГУВД Мингорисполкома.

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