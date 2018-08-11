Неизвестные обокрали магазин в центре Минска
Милиция разыскивает двоих мужчин, которые могут быть причастны к серии краж в одном из магазинов города. Камера видеонаблюдения запечатлела момент кражи.
Милиция разыскивает двоих мужчин, которые могут быть причастны к серии краж в одном из магазинов города. Камера видеонаблюдения запечатлела момент кражи.
Директор одного из минских магазинов, расположенного на проспекте Победителей, обратился в милицию с просьбой найти неизвестных мужчин, которые украли вещи на сумму около 300 рублей.
Сотрудники Центрального РУВД столицы установили, что 14 июля двое неустановленных молодых людей зашли в помещение магазина, один из них снял висящую на стойке куртку и спрятал ее за расположенными на вешалке вещами.
«Второй молодой человек, спустя некоторое время, забрал спрятанную заранее вещь и покинул территорию магазина в неизвестном направлении», — рассказала официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова.
Милиция полагает, что молодые люди могут быть причастны в серии краж.
Приметы разыскиваемых — на сайте ГУВД Мингорисполкома.