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12:52 (мск), источник: Sputnik.md

Ушел за гусями и не вернулся — в пруду с дождевой водой утонул мужчина

Неосторожный житель Конгаза погиб, пытаясь загнать птиц домой.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Несчастный случай произошел в гагаузском селе Конгаз. Пятидесятидвухлетний мужчина утонул в водоеме с дождевой водой.

По сообщению очевидцев, вечером в пятницу мужчина отправился на поиски домашних гусей, которые паслись на окраине села, сообщает портал Gagauzinfo.md. Обнаружив птиц в небольшой выемке, наполненной дождевой водой, мужчина принялся выгонять гусей из пруда.

Однако, поскользнувшись, он упал в воду и начал захлебываться. К сожалению, рядом не оказалось никого, кто мог бы оперативно вытащить несчастного из водоема. Когда подоспели двое жителей села, было уже поздно — мужчина скончался.

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