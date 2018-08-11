Ушел за гусями и не вернулся — в пруду с дождевой водой утонул мужчина

По сообщению очевидцев, вечером в пятницу мужчина отправился на поиски домашних гусей, которые паслись на окраине села, сообщает портал Gagauzinfo.md. Обнаружив птиц в небольшой выемке, наполненной дождевой водой, мужчина принялся выгонять гусей из пруда.

Однако, поскользнувшись, он упал в воду и начал захлебываться. К сожалению, рядом не оказалось никого, кто мог бы оперативно вытащить несчастного из водоема. Когда подоспели двое жителей села, было уже поздно — мужчина скончался.