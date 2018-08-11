Сотрудники ОМОН спасли девушку от самоубийства в Минске

Сегодня ранним утром в оперативно-дежурную часть Центрального РУВД поступило сообщение, что на крыше одного из зданий на улице Зыбицкой находится девушка и намеревается с нее спрыгнуть.

«В то время как два сотрудника ОМОН пытались незаметно пробраться на крышу, третий снизу отвлекал внимание девушки. Как только милиционерам удалось попасть на крышу, они выстроили с ней диалог, благодаря чему приблизились и увели ее на безопасное расстояние от парапета», — рассказали в ГУВД.