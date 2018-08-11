Сотрудники ОМОН спасли девушку от самоубийства в Минске
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОМОН спасли девушку от самоубийства в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОМОН спасли девушку от самоубийства в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня ранним утром в
Дежурившие неподалеку сотрудники ОМОН незамедлительно прибыли на место происшествия. По их словам, девушка хотела сброситься с крыши
«В то время как два сотрудника ОМОН пытались незаметно пробраться на крышу, третий снизу отвлекал внимание девушки. Как только милиционерам удалось попасть на крышу, они выстроили с ней диалог, благодаря чему приблизились и увели ее на безопасное расстояние от парапета», — рассказали в ГУВД.
Благодаря слаженным действиям, девушка спасена передана бригаде скорой медицинской помощи.