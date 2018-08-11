Омичи на черном «Лексусе» разбрасывали наркотики из окон
Молодые люди разъезжали по окраинам Кировского округа, оставляя закладки прямо из окон автомобиля.
Молодые люди разъезжали по окраинам Кировского округа, оставляя закладки прямо из окон автомобиля.
Утром 9 августа росгвардейцам сообщили о разъезжающем по Левобережью черном «Лексусе». Из окон иномарки выбрасывали подозрительные свертки, а затем фотографировали их местоположение. Машину заметили между домами частного сектора на улице Прибрежная.
Около 6:50 утра похожий автомобиль остановили на дороге в районе остановки «Поселок мелиораторов». Сидевшая в нем девушка, завидев силовиков, выбросила в окно небольшой полиэтиленовый пакет, упавший на обочину. За рулем находился ее знакомый.
Молодые люди 21−22 лет очень неохотно отвечали на допросы. Они так и не ответили, зачем приехали в такую рань в столь безлюдное место. Впрочем, их все равно задержали по подозрению в распространении «соли», после чего девушка дала признательные показания.
— Девушка пояснила, что в выброшенном ею пакете находились шестнадцать свертков с веществом. Еще тридцать четыре молодые люди разместили в тайниках, — сообщили в региональном управлении Росгвардии.
Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства. Свертки и телефоны с фотографиями тайников направлены на экспертизу.