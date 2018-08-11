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14:03 (мск), источник: Om1.ru

Омичи на черном «Лексусе» разбрасывали наркотики из окон

Молодые люди разъезжали по окраинам Кировского округа, оставляя закладки прямо из окон автомобиля.

Утром 9 августа росгвардейцам сообщили о разъезжающем по Левобережью черном «Лексусе». Из окон иномарки выбрасывали подозрительные свертки, а затем фотографировали их местоположение. Машину заметили между домами частного сектора на улице Прибрежная.

Около 6:50 утра похожий автомобиль остановили на дороге в районе остановки «Поселок мелиораторов». Сидевшая в нем девушка, завидев силовиков, выбросила в окно небольшой полиэтиленовый пакет, упавший на обочину. За рулем находился ее знакомый.

Молодые люди 21−22 лет очень неохотно отвечали на допросы. Они так и не ответили, зачем приехали в такую рань в столь безлюдное место. Впрочем, их все равно задержали по подозрению в распространении «соли», после чего девушка дала признательные показания.

— Девушка пояснила, что в выброшенном ею пакете находились шестнадцать свертков с веществом. Еще тридцать четыре молодые люди разместили в тайниках, — сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства. Свертки и телефоны с фотографиями тайников направлены на экспертизу.

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