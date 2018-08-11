В Челябинске задержали водителя маршрутки с поддельными правами

Когда водителя пробили по базе данных, оказалось, что он лишен права управления транспортными средствами на 18 месяцев за отказ от освидетельствования на алкоголь.

«Вдобавок установлено, что предъявленное им водительское удостоверение содержит признаки подделки, в связи с чем рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ “Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков”», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.