В Челябинске задержали водителя маршрутки с поддельными правами
В Челябинске задержали водителя маршрутки с поддельными правами. Инцидент произошёл на улице Воровского, где сотрудники ДПС остановили рейсовый ПАЗик с десятью пассажирами.
В Челябинске задержали водителя маршрутки с поддельными правами. Инцидент произошёл на улице Воровского, где сотрудники ДПС остановили рейсовый ПАЗик с десятью пассажирами.
Когда водителя пробили по базе данных, оказалось, что он лишен права управления транспортными средствами на 18 месяцев за отказ от освидетельствования на алкоголь.
«Вдобавок установлено, что предъявленное им водительское удостоверение содержит признаки подделки, в связи с чем рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ “Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков”», — сообщили в
За управление транспортным средством без прав водителя арестовали на трое суток. К моменту его освобождения будет принято и решение о возбуждении уголовного дела за «липовые» права.