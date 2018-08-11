Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«А Крыма нет?»: Сатановский дал урок географии
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Минобрнауки усомнилось в эффективности олимпиад и сократит их список
Смерть перечеркнула планы: что выяснилось о жизни Степаненко
6 правил антивозрастного ухода для очень ленивых женщин
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Таблоиды в восторге: супруга Ярмоленко сводит с ума Англию
Увеличение пенсий с 1 августа: кому ждать прибавки
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
За лучшей жизнью: чем наслаждаются сбежавшие от Тутберидзе
Российский теннисист вышел в полуфинал турнира в Торонто
Почему Меган Маркл не подают блюда, как у королевы Елизаветы II
6 правил антивозрастного ухода для очень ленивых женщин
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
1010 стран с самым дешевым бензином
14:24 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске задержали водителя маршрутки с поддельными правами

В Челябинске задержали водителя маршрутки с поддельными правами. Инцидент произошёл на улице Воровского, где сотрудники ДПС остановили рейсовый ПАЗик с десятью пассажирами.

Когда водителя пробили по базе данных, оказалось, что он лишен права управления транспортными средствами на 18 месяцев за отказ от освидетельствования на алкоголь.

«Вдобавок установлено, что предъявленное им водительское удостоверение содержит признаки подделки, в связи с чем рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ “Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков”», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

За управление транспортным средством без прав водителя арестовали на трое суток. К моменту его освобождения будет принято и решение о возбуждении уголовного дела за «липовые» права.

Все новости региона
«Толпа неистово хохотала». Жестокость и зверства Гражданской войны на Урале
Захарова анонсировала зеркальный ответ России на санкции США
В самолет с возвращавшимися из Болгарии россиянами попала молния
Гонорары Петросяна и Степаненко выросли вдвое из-за развода
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США
Умер депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коровников
Лукашенко обвинил Россию в варварском отношении к Белоруссии
Купить дипломную работу станет невозможно
Спорт
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо Лидер "Кайрата" о Лиге Европы, жизни в Казахстане и "паненке" Смолова
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стоит как надо: почему не падает Пизанская башня
9 любопытных фактов о дачах
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь