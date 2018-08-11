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13:55 (мск), источник: Om1.ru

Пропавший по дороге в Тюмень таксист нашелся в Омске

Мужчина жив и здоров. Где он пропадал и почему не выходил на связь, родственники пока не знают.

Ранее портал Om1.ru сообщал о поисках Евгения Буруцкого. 56-летний таксист «Юнис Лады» еще 7 августа уехал по заявке из Омска в Тюмень и пропал. Мужчина четвертый день не выходил на связь, телефон не отвечал. Родственники обратились в полицию и раскидали информацию в соцсетях.

Искать омского таксиста начали и в Тюмени. Его судьбой заинтересовались местные СМИ. Однако в субботу после обеда выяснилось, что мужчину нашли.

— В Омске нашли машину, на которой он уехал, а вскоре и его самого. Подробности произошедшего нам пока неизвестны, но сказали, что он жив и здоров. Благодарим всех неравнодушных людей, которые откликнулись на наши просьбы и присоединились к поискам, — цитирует 72.ru Ксению Соляник, родственницу таксиста.

— Мужчина найден в городе Омске, противоправных действий в отношении него не совершалось, — подтвердили в УМВД по Омской области.

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