На юге Петербурга в многоэтажном доме начался пожар. Видео
11 августа во Фрунзенском районе Петербурга загорелся балкон на девятом этаже многоквартирного жилого дома.
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11 августа во Фрунзенском районе Петербурга загорелся балкон на девятом этаже многоквартирного жилого дома.
Очевидец опубликовал видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На кадрах видно, что огонь охватил помещение на последнем этаже. В комментариях местные жители предположили, что таким образом закончился очередной «шашлык на балконе». Пламя уже потушили, сведений о пострадавших не поступало.