Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вайкуле отказалась ехать в Крым: «Какой бы гонорар не предлагали»
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Бледанс раскритиковали за неподобающие снимки с сыном
Конец кругосветке: туристку убили в первой же стране
Кайли Дженнер отпраздновала совершеннолетие (фото)
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Таблоиды в восторге: супруга Ярмоленко сводит с ума Англию
Увеличение пенсий с 1 августа: кому ждать прибавки
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо
СМИ: «Галатасарай» интересуется Дзюбой
Писательницу Украины возмутили дети из Донбасса
Что Степаненко хочет отсудить у Петросяна
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
14:00 (мск), источник: ivbg.ru

На юге Петербурга в многоэтажном доме начался пожар. Видео

11 августа во Фрунзенском районе Петербурга загорелся балкон на девятом этаже многоквартирного жилого дома.

Очевидец опубликовал видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах видно, что огонь охватил помещение на последнем этаже. В комментариях местные жители предположили, что таким образом закончился очередной «шашлык на балконе». Пламя уже потушили, сведений о пострадавших не поступало.

Все новости региона
Госдума будет собирать поправки к пенсионному законопроекту более двух месяцев
Захарова объяснила решение США ввести новые санкции
В самолет с возвращавшимися из Болгарии россиянами попала молния
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США
Умер депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коровников
Опубликовано видео с места крушения угнанного в США самолета
Лукашенко обвинил Россию в варварском отношении к Белоруссии
Купить дипломную работу станет невозможно
Спорт
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо Лидер "Кайрата" о Лиге Европы, жизни в Казахстане и "паненке" Смолова
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь