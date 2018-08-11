В Новосибирске брат спас семилетнюю сестру, упавшую в открытую ливневку

По словам девушки по имени Екатерина, ребенок не заметил открытый люк и провалился под землю. Если бы не брат девочки, который стал звать людей на помощь, все закончилось бы трагедией.

— Очередной несчастный случай с ребенком произошел в Октябрьском районе, недалеко от места, где три года случилась трагедия, утонули двое детей. 8 августа в открытый люк ливневой канализации упала 7-летняя девочка, получив серьезные травмы, — сообщает Инцидент Новосибирск. — Брат позвал на помощь прохожего, который услышал детские стоны из колодца и достал ребенка, после чего вызвал скорую помощь.