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14:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске брат спас семилетнюю сестру, упавшую в открытую ливневку

В Новосибирске семилетняя девочка чуть не погибла, упав в открытую ливневку. Об этом сообщают очевидцы в паблике Инцидент Новосибирск.

По словам девушки по имени Екатерина, ребенок не заметил открытый люк и провалился под землю. Если бы не брат девочки, который стал звать людей на помощь, все закончилось бы трагедией.

— Очередной несчастный случай с ребенком произошел в Октябрьском районе, недалеко от места, где три года случилась трагедия, утонули двое детей. 8 августа в открытый люк ливневой канализации упала 7-летняя девочка, получив серьезные травмы, — сообщает Инцидент Новосибирск. — Брат позвал на помощь прохожего, который услышал детские стоны из колодца и достал ребенка, после чего вызвал скорую помощь.

У девочки сломана лобная кость, выбиты все передние зубы и множество синяков.

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