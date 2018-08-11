Правозащитники сообщили подробности дела об избиении в ярославской колонии

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Видео с жестоким избиением Макарова в июле опубликовала «Новая газета». По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. По делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.

Читайте также Фигуранты дела о пытках в ярославской колонии дали показания против начальства

«В пятницу Евгения Макарова, который находится в штрафном изоляторе колонии № 8, посетил адвокат Эльдар Лузин… Адвокат Лузин рассказал, что 8 августа Макарову вручили постановление о признании его потерпевшим по уголовному делу о превышении должностных полномочий сотрудниками ИК-1 (часть 3 статьи 286 УК РФ). Однако пока в статусе потерпевшего по делу его никто не допрашивал», — говорится на странице в соцсети фонда, юристы которого представляют интересы Макарова.