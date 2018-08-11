Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Убийство отца тремя дочерьми: что показала экспертиза - СМИ
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Екатерина Стриженова трогательно поздравила старшую дочь с годовщиной свадьбы
Джигарханян потребовал от бывшей жены круглую сумму
Ирина Салтыкова в бикини потрясла фанатов модельной фигурой
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
За лучшей жизнью: чем наслаждаются сбежавшие от Тутберидзе
Российский теннисист вышел в полуфинал турнира в Торонто
Путин подписал закон, касающийся налогов на имущество
Сестра Кобзона рассказала о состоянии певца
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
1010 стран с самым дешевым бензином
15:21 (мск), источник: РИА Новости

Правозащитники сообщили подробности дела об избиении в ярославской колонии

Отбывающий наказание в ярославской колонии заключенный Евгений Макаров признан потерпевшим по уголовному делу об избиении его сотрудниками ФСИН и получил госзащиту, сообщил на своей странице в соцсети Facebook юридический фонд «Общественный вердикт», осуществляющий защиту осужденного.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Видео с жестоким избиением Макарова в июле опубликовала «Новая газета». По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. По делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.

Читайте также
Фигуранты дела о пытках в ярославской колонии дали показания против начальства

«В пятницу Евгения Макарова, который находится в штрафном изоляторе колонии № 8, посетил адвокат Эльдар Лузин… Адвокат Лузин рассказал, что 8 августа Макарову вручили постановление о признании его потерпевшим по уголовному делу о превышении должностных полномочий сотрудниками ИК-1 (часть 3 статьи 286 УК РФ). Однако пока в статусе потерпевшего по делу его никто не допрашивал», — говорится на странице в соцсети фонда, юристы которого представляют интересы Макарова.

По данным фонда, Макарову вручили постановление о государственной защите. «Конкретной информации о том, в чем она должна выражаться, в постановлении нет. В документе говорится о том, что необходимо обеспечить Евгения Макарова госзащитой в связи с уголовным делом, а исполнение возложить на начальника колонии № 8», — отмечается в сообщении.

 Ротшильд обеспокоен: мировому порядку грозит опасность
НАСА в ответ на угрозу прекращения поставок РД-180 сослалось на контракт
Захарова анонсировала зеркальный ответ России на санкции США
В самолет с возвращавшимися из Болгарии россиянами попала молния
Гонорары Петросяна и Степаненко выросли вдвое из-за развода
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США
Умер депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коровников
Лукашенко обвинил Россию в варварском отношении к Белоруссии
Купить дипломную работу станет невозможно
Спорт
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо Лидер "Кайрата" о Лиге Европы, жизни в Казахстане и "паненке" Смолова
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь