В Воронежской области нашли и взорвали 132 боеприпаса времен ВОВ

В Рамонском районе нашли целых 128 боеприпасов: это 52 артиллерийских снаряда разного калибра, 69 минометных мин и семь ручных гранат. Еще четыре единицы подняли и уничтожили в Острогожском районе: три ручные гранаты и минометную мину.

Напоминаем, что если вы нашли взрывоопасный предмет, нужно уйти на безопасное расстояние, по возможности не подпуская никого к месту находки, и позвонить по номеру 112 — это универсальный телефон, по которому можно звонить в различных чрезвычайных ситуациях.