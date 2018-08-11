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14:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежской области нашли и взорвали 132 боеприпаса времен ВОВ

В двух районах Воронежской области накануне нашли залежи боеприпасов времен войны. Долгие десятилетия они покоились в «братских могилах», но, тем не менее, были так же опасны.

Вызывать спасателей пришлось в Рамонском и Острогожском районах. Специалисты уничтожили найденные снаряды в пятницу, 10 августа.

В Рамонском районе нашли целых 128 боеприпасов: это 52 артиллерийских снаряда разного калибра, 69 минометных мин и семь ручных гранат. Еще четыре единицы подняли и уничтожили в Острогожском районе: три ручные гранаты и минометную мину.

Напоминаем, что если вы нашли взрывоопасный предмет, нужно уйти на безопасное расстояние, по возможности не подпуская никого к месту находки, и позвонить по номеру 112 — это универсальный телефон, по которому можно звонить в различных чрезвычайных ситуациях.

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