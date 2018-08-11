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14:46 (мск), источник: "Российская газета"

В Перми почти 50 тысяч человек остались без холодной воды из-за аварии

В двух микрорайонах Перми из-за коммунальной аварии было отключено холодное водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

По информации ведомства, без холодной воды остались жители Индустриального района города. Авария затронула 347 жилых дома, расположенных на территории микрорайонов Нагорный и Авиагородок. Всего под отключение попали 46,6 тысячи горожан.

Дли их снабжения управляющими компаниями будет организован подвоз воды. На место аварии выехали 16 сотрудников экстренных служб и 6 единиц техники.

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