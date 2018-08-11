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15:31 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимские спасатели освободили мальчика, застрявшего в качелях

В Уфе спасатели помогли 7-летнему мальчику — его голова застряла в качелях.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты, 10 августа около 20.30 часов за помощью спасателей обратилась женщина: во дворе дома № 99/2 по ул. Кирова у ребенка в качелях застряла голова.

На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда Уфы.

Выяснилось, что 7-летний мальчик по непонятным причинам засунул голову между прутьями сидения железных качелей и застрял.

Спасателям потребовалось буквально пару минут и несколько манипуляций, чтобы освободить мальчика. Ребенка осмотрел врач-спасатель — никаких видимых повреждений юный уфимец не получил. Мальчика передали родителям.

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