Уфимские спасатели освободили мальчика, застрявшего в качелях
В Уфе спасатели помогли 7-летнему мальчику — его голова застряла в качелях.
В Уфе спасатели помогли 7-летнему мальчику — его голова застряла в качелях.
Как сообщили в Управлении гражданской защиты, 10 августа около 20.30 часов за помощью спасателей обратилась женщина: во дворе дома № 99/2 по ул. Кирова у ребенка в качелях застряла голова.
На место выехали сотрудники
Выяснилось, что 7-летний мальчик по непонятным причинам засунул голову между прутьями сидения железных качелей и застрял.
Спасателям потребовалось буквально пару минут и несколько манипуляций, чтобы освободить мальчика. Ребенка осмотрел