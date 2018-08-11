В Новокуйбышевске после дождей асфальт ушел под землю

РАСКОПКИ

Со слов жителей дома, во дворе два года назад начались раскопки Водоканала. Горожане долгое время жили без водоснабжения: холодную воду привозили в бойлерах. Дом построен в 50-х года и последний капитальный ремонт проходил во время Олимпиады 1980 года. Уже к зиме 2018 года всё было закопано и заасфальтировано. После зимы жители обратили внимание на неровности асфальта — образовались небольшие ямы и неровности.

Кирдишева Наталья, житель дома

После дождей, которые прошли в июле, образовалась яма — асфальт провалился в низ. Оттуда парило, так как внизу канализация. Обращались в администрацию, комитет земельный. Нам сказали процесс не быстрый, будут всё изучать. ЖУК же сказал, что это не их, они ничего не могут делать. Несколько дней назад парень на машине заехал к нашим соседям и колесом провалился в яму, газовал, никак не мог выехать. Ладно хоть малолитражка — толкнуть было не трудно.

ЛУЖИ

Наталья показывает фотографии на своём телефоне. Они были сделаны в июле, когда по области выпала месячная норма осадков. После дождя образовывались большие лужи около подъезда, так как асфальт уложен неровно, а отдельных ливневок во дворе нет. Образовывается плесень, болотный запах. Новокуйбышевцы задумывается над тем как жить осенью: в планах покупать резиновые сапоги и плавать на лодке.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКУЙБЫШЕВСКА